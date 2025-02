Lanazione.it - Viene presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il numero 52 di “Notizie di Storia”

Arezzo, 14 febbraio 2025 –di via, con il patrocinio del Comune di Arezzo, il52 di “di”, periodico semestrale della Società storica aretina, diretto da Luca Berti. L’appuntamento è in agenda martedì 18 febbraio, alle ore 17,30. La rivista, in formato rotocalco, con 48 pagine ricche di illustrazioni e dense di contenuti, offre un aggiornamento sulle ricerche e gli eventi riguardanti la cultura e soprattutto lanel territorio aretino. A fornire una sintesi di quanto pubblicato saranno gli stessi autori degli articoli. Il nuovopresenta in apertura un articolo di Marco Giustini sui proprietari trecenteschi della torre dei Lappoli ed uno di Franco Cristelli sulla ricostruzione delle vicende storiche aretine operata nel Seicento da Jacopo Burali.