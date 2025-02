Quotidiano.net - Vicepresidente USA JD Vance: "Libertà di parola in ritirata in Europa"

"In Gran Bretagna e in tutta, temo, ladiè in. A quanto pare, non si può imporre l'innovazione o la creatività, così come non si può forzare le persone su cosa pensare, cosa sentire o cosa credere, e crediamo che queste cose siano certamente collegate. E sfortunatamente, quando guardo l'oggi, a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni dei vincitori della Guerra Fredda." Lo ha detto ildegli Stati Uniti JDalla conferenza sulla sicurezza di Monaco. "C'è stato un commissario europeo che in televisione di recente è sembrato felice che il governo rumeno avesse appena annullato un'intera elezione. Una cosa simile potrebbe accadere in Germania - ha aggiunto-. Ora, queste dichiarazioni sprezzanti risultano scioccanti per le orecchie americane.