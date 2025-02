Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Pietro Comito annuncia l’uscita del libro “Inferi” con Antonino De Masi

Il giornalistaneseha condiviso su Facebook un messaggio emozionante riguardo alla sua partecipazione aldiDe, un’opera che raccoglie 360 pagine di intense riflessioni su passione, coraggio, solitudine e speranza.ha raccontato come la scrittura e questa storia lo abbiano aiutato a superare i momenti più difficili della sua vita, definendo ilcome un faro di redenzione.ha espresso gratitudine a Deper averlo scelto e per averlo reso partecipe di “un progetto che rappresenta un simbolo di resistenza e valore”. Il giornalista ha anche ringraziato Antonio Nicaso, autore della prefazione, e don Luigi Ciotti per la sua testimonianza. La casa editrice Aliberti, che ha creduto nel progetto, ha reso possibiledel, prevista per il 26 febbraio, con la possibilità di preordinarlo già su Amazon e IBS.