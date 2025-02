Ilrestodelcarlino.it - Viaggio musicale tra blues e folk

Il Bar Teatro di Villa Potenza (Macerata) questa sera festeggia gli innamorati al ritmo di musica. Dalle 20.30, il duo The Grass Back in Town, formato da Luca Borgani e Riccardo Checchetti, guiderà il pubblico in unattraverso ilrurale degli anni ‘30 e ‘40, con un occhio alla black music contemporanea e un tocco diispirato ai grandi cantautori degli anni ‘60 e ‘70. Domani alle 22 saliranno sul palco i Diavoli in, una tribute band che omaggerà Zucchero Fornaciari, portando in scena le hit più scatenate e le ballate che hanno reso celebre Sugar in tutto il mondo. Al Barlume Music Bar di Montecassiano invece domani la serata inizia con la Sagra delle Cozze curata dallo Chef Rambo, per poi proseguire con il concerto dei Bad Boys, gruppo composto da Giuliano Cardella (chitarra), Paolo Della Mora (basso), Roberto Bisello (batteria) e Sabina Cappella (voce e special guest).