Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone è regolare sul Raccordo Anulare solo rallentamenti in carreggiata esterna tra Appia e diramazioneSud circone è regolare anche sulle principali autostrade della nostra sul tratto Urbano della A24 Ci sono code da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro code sulla Colombo tra Vitinia e Axa verso Ostia ci sposiamo Sulla Cassia dove troviamo tra la sorte la Giustiniana In entrambe le direzioni e corre anche sulla Casilina tra finocchio e Tor Bella Monaca sempre nei due sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2020 tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.