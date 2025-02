Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellacoda in diminuzione sul Raccordo Anulare in interna tra Nomentana e Prenestina rallentamenti in carreggiata esterna tra Pontina e diramazioneSud sul tratto Urbano della A24 rallentamenti da Fiorentini Raccordo Anulare verso quest'ultimo code sulla Colombo tra Vitinia e Axa verso Ostia ci spostiamo Sulla Cassia dove troviamo Corea tratti tra la storta e la Giustiniana e infine code sulla Casilina finocchio Tor Bella Monaca nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della