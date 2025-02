Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaancora code per incidente sulla A12Tarquinia trattori in pietra e cerveteri-ladispoli verso Civitavecchia Code in diminuzione Invece sul Raccordo Anulare interna tra Nomentana e Prenestina e rallentamenti in esterna tra Ponti diramazioneSud sul tratto Urbano della A24 code da Fiorentini alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo o detratti sulla Colombo tra Bikini e Axa verso Ostia ci spostiamo Sulla Cassia dove troviamo ancora tratti tra la Storta la Giustiniana In entrambe le direzioni e code anche sulla casina tra finocchio Tor Bella Monaca sempre nei due sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.