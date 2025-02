Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 16:25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellae apriamo con un incidente sull'anagnina code altezza via di Casal Morena mi in direzione Raccordo Anulare e sulla A1Napoli chiuso al traffico Il Bivio tra la 1 e la diramazioneSud a causa di un veicolo in fiamme prestare a code sulla raccordo anulare in interna tra Cassia bis e Salaria mentre in esterna code tra Pontina e diramazionesud ci spostiamo ora sulla Cassia con code tra la Storta la Giustiniana In entrambe le direzioni e nei due sensi di marcia Ci sono code anche sulla Casilina tra finocchio e Tor Bella Monaca e per ora è tutto da Federico Ascari da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della