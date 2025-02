Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sul tratto Urbano della A24 incidente che provoca code tra bivio per la tangenziale est Portonaccio verso Teramo un altro incidente e provoca code sulla raccordo anulare rallentamenti interna tra Cassia bis e Salaria Code in esterna tra Pontina e Appia per il traffico intenso Ci spostiamo Sulla Cassia dove troviamo code tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni è sempre nei due sensi di marcia troviamo anche sulla Casilina tra finocchio e Tor Bella Monaca ed è tutto da Federico al Canada Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve giallo possono essere anemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in lita.