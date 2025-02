Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare circone generale scorrevole ad eccezione di alcuni rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Appia la diramazioneSud che spostiamo incidente sulla Cassia all'altezza della Giustiniana con code In entrambe le direzioni che causa ripercussioni di traffico anche sulla Braccianese nel tratto diretto versoabbiamo sguardo alle autostrade sulla A1Napoli rallentamenti causa lavori nei pressi di Colleferro in direzionein entrata versoha risolto l'incidente sulla Maria tra via di vallericca e lo svincolo con la diramazioneNord con la circone ora tornata alla normalità da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.