Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare circone generalmente scorrevole ad eccezione di alcuni rallentamenti in carreggiata esterna tra Appia la diramazioneSud a Siamo al autostrade sulla A1Napoli cosa ad altezza Valmontone in direzione Napoli a causa di un veicolo in avaria in autostrada invece la circone risulta regolare fuori dal raccordo anulare proseguono sulla Salaria In entrambe le direzioni le code per l'incidente tra via di vallericca e la diramazionenord risolto invece l'incidente su via con la circone tornata essere scorrevole per il trasporto pubblico servizio tornato alla regolarità sulla linea Metre con il guasto tecnico che stava causando disagi ormai risolto da dare Antolini a stare in tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della