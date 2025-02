Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di asta l'infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare coda interna tra Tiburtina e più a sud tra la diramazioneSud Ardeatina mentre in carreggiata esterna code per incidente tra laFiumicino Ostiense e auto in coda per traffico tra Ardeatina e ad altezza Casale Lumbroso siamo all' autostrada sulla A1 Firenzerisolto l'incidente tra Orte e Magliano Sabina sulla A24-teramo code per traffico nel tratto Urbano ad altezza Portonaccio mentre sulla 91Fiumicino auto in coda Magliana via del Cappellaccio in direzione Eur incidente invece sullaTarquinia ad altezza dell' intersezione con laFiumicino in direzionesulle altre strade invece incidente su via dei Laghi con code In entrambe le direzioni tra via Pratoni del Vivaro e la rotatoria per via Ariccia in entrata versoancora coda invece sulla Flaminia tra l'intersezione con il raccordo è via dei Due Ponti a sud code per traffico invece sulla Pontina tra Pomezia per il trasporto pubblico invece sulla linea Metre a causa di un guasto tecnico il servizio interrotto tra le stazioni di Ostia antica e Colombo attivo il servizio bus sostitutivo da Dario Antolini a stare in vita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.