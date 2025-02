Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Hassan infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare carreggiata interna tra l'uscita della diramazionesud e Ardeatina in esterna invece la circone risulta regolare facciamo le autostrade sulla A1 Firenzesegnaliamo un incidente tra Orte e Magliano Sabina in direzione della capitale sulla A24-teramo invece code per traffico nel tratto Urbano tra Tor cervare Portonaccio mentre sulla 91Fiumicino la circone risulta invece regolare per il traffico in entrata versoincidente sulla Braccianese nei pressi usata che causa code In entrambe le direzioni cose per traffico invece sulla Cassia bis tra Olmetti è Santa Cornelia sulla Flaminia tra l'intersezione con il raccordo in via dei Due Ponti e sulla diramazioneNord in prossimità del raccordo Appia Sud invece code sulla Pontina nel tratto tra Spinaceto e Castelno è sempre sulla Pontina auto in coda anche all'altezza casalazzara sempre in direzione dida dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione dura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.