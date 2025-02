Ilgiorno.it - Via Pontano, colori e guai: "Qui il muro dei graffiti. Ma lo skatepark è già ko"

Tra viale Monza e via Padova si snoda una galleria a cielo aperto die murales. Le opere d’arte di viaimpreziosiscono l’interodel rilevato ferroviario che fiancheggia la strada e i quattro tunnel che passano sotto i binari, lasciati per anni in uno stato di degrado. Fino al progetto Tunnel Boulevard, che ha riqualificato la via con opere di pulizia, illuminazione ed eliminazione dei parcheggi abusivi. "Ora vengono a fare scatti di moda e a girare videoclip", racconta Alice Bescapè, residente nel quartiere. Fiore all’occhiello dell’intervento, la pista da skate sotto il tunnel di via Merano, inaugurata a fine 2024: "Hanno voluto trasformare uno spazio abbandonato in un luogo di aggregazione - racconta Sandra Neri, che abita vicino - Peccato abbiano chiuso loa causa di risse e vandalismo".