Via Paglia il comitato di quartiere chiede la zona rossa | Questa parte di Bergamo non è dei cittadini ma di proprietà degli spacciatori

. Una petizione per sostenere delle iniziative di prevenzione e sicurezza urbana nell’area delladella stazione di, via, via Novelli e via Bonomelli, per la quale sono state raccolte, in pochissimi giorni, oltre 400 firme. Questo l’oggetto dell’iniziativa voluta e sostenuta daldi via, nato qualche tempo fa quando i residenti della, stanchi delle tante, troppe, situazioni di degrado che si verificano nella, a partire dallo spaccio fino ad arrivare alle risse per citarne alcuni, hanno capito che per affrontare situazioni come queste, tanto prolungate nel tempo da diventare ormai “d’abitudine”, la forza del singolo non basta. Serve unirsi, non solo per far sentire la propria voce, ma anche per sentirsi meno soli e più sicuri, e avere meno paura.