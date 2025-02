Laspunta.it - Via Marittima si sbriciola l’asfalto in più punti.

E li hanno pure pagati per avere un risultato del genere. E’ bastato un temporale èdi viaè saltato via,to, lasciando la suo posto buche grandi come crateri. Questo è accaduto poco fa ed ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e della polizia locale per veicolare il traffico e chiudere parzialmente il tratto di strada, rendendolo a un solo senso di marcia.di viae per fortuna che i consiglieri di opposizione hanno più volte sollevato la criticità di questo tratto di strada e soprattutto proprio i lavori di asfaltatura che sono stati contestati dall’opposizione e anche dal Presidente del Consiglio Tagliaferri.I lavori di asfaltatura al centro degli interventi dei consiglieri di opposizione che non hanno prodotto nessun intervento da parte dell’amministrazione comunale.