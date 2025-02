Ilfattoquotidiano.it - Via libera della Corte Costituzionale al taglio delle pensioni più alte. “Non è irragionevole”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La“approva” i tagli alla rivalutazione legata all’inflazionepiù elevate. Lo ha deciso dichiarando non fondate le questioni di legittimitàsollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionalidei Conti. La pronuncia riguarda quanto previsto con la legge di Bilancio per il 2023 che ha ridotto l’adeguamento degli assegnistici superiori a quattro volte il minimo Inps (ovvero dai 2.100 euro in su, ndr). Secondo i giudici costituzionali, il meccanismo legislativo “non èperché salvaguarda integralmente ledi più modesta entità”.L'articolo Viaalpiù. “Non è” proviene da Il Fatto Quotidiano.