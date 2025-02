Padovaoggi.it - Via le barriere architettoniche dalla "Cittadella dello Sport della Torre"

Leggi su Padovaoggi.it

Hanno preso il via i lavori per l’abbattimento delleall'interno”, un intervento fondamentale per garantire l’accessibilità a tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di.