Fanpage.it - “Via la camicia nera, dovrebbero farlo in tanti”, il gesto della studentessa all’apertura dell’anno accademico

Leggi su Fanpage.it

Ilsimbolico di Emma Ruzzon all’inaugurazioneall’Università di Padova: “Il fascismo non è stato solo quello dell’olio di ricino e delle leggi razziali. Davvero è necessario vedere le camicie nere in giro? Nel dubbio, io mi tolgo lama in questo Paesesfilarsela inper davvero”.