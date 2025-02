Liberoquotidiano.it - "Via gli immigrati irregolari?". Psicodramma in tv per la sinistra: il sondaggio è devastante | Guarda

"Trump vuole rimpatriare tutti gli. Dovremmo farlo anche noi?". Una semplice domanda, quella posta da Renato Mannheimer agli italiani, che si dimostra subito una lezione alla. Sì perché dalrealizzato da Eumetra per PiazzaPulita emerge un risultato chiarissimo: il 56,1 per cento è d'accordo con la politica del presidente americano. Di più, la adotterebbe anche nel nostro Paese. Solo il 30 per cento si dice contrario alla politica adottata negli Stati Uniti, mentre un risicato 13,9 non sa da quale parte stare. "Ebbene sì, gli italiani lo vogliono", commenta il sondaggista Mannheimer nella puntata in onda giovedì 13 febbraio su La7. "Lo vuole di più il centrodestra e le classi popolari, ma anche gli anziani e gli operai", spiega ancora per poi sganciare un vero e proprio scoop: "Anche una buona parte del Pd lo vuole, circa il 30 per cento".