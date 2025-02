Lanazione.it - Vezio e gli altri compagni di strada. Messa in ricordo dei senza fissa dimora e pranzo insieme ai volontari

Liliana, Jacob, Maura. Quanti nomi. Storie di un’amicizia straordinaria che si è fatta vicinanza per, quando è stato possibile un tetto sotto cui riposare, una vita da riprendere tra le mani, una vita comunque e sempre preziosa come quella diche in un certo senso ha aperto una porta agli amici della Comunità di Sant’Egidio sulla periferia dell’esistenza. Lain memoria dirichiama iamici di Sant’Egidio e di altre realtà che li sostengono domenica, alle 10,45, nella chiesa di Santa Maria dei Ricci in via del Corso. Saranno ricordati i tanti incontrati in quasi 35 anni di amicizia. Dopo la, un. Durante l’anno Sant’Egidio distribuisce i pasti, vestiti, coperte, in diverse zone della città: nel centro, a San Frediano, a Ponte di Mezzo e Novoli, a Brozzi e Le Piagge.