Ilfattoquotidiano.it - Vertice tra cinque Paesi arabi per rispondere al piano di Gaza voluto da Trump. Presente Abu Mazen

Un incontro a Riad per elaborare una risposta congiunta aldiper, che vorrebbe svuotare la Striscia dei suoi abitanti e ricostruirla sotto il controllo di Washington. Il summit è tra i leader dia Saudita, Egitto, EmiratiUniti, Giordania e Qatar e si svolgerà il 20 febbraio, una settimana prima deldella Lega Araba al Cairo, previsto per il 27. Tutti hanno già ribadito il rifiuto dello “sfollamento degli abitanti di” e del loro “trasferimento” fuori da questo territorio. Presenti alanche il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abuo il suo primo ministro Mohammad Mustafa.ha proposto di porresotto il controllo degli Stati Uniti e di espellerne i residenti, trasformandola in una ‘Costa Azzurra del Medio Oriente’, dove ai palestinesi non sarebbe consentito fare ritorno.