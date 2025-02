Sololaroma.it - Verso Parma-Roma, Ranieri senza Cristante: un’assenza importante per Pecchia

Leggi su Sololaroma.it

Latorna a casa dal Portogallo con un po’ di amaro in bocca per come è maturato il pareggio dell’Estadio do Dragao. L’1-1 con il Porto lascia tutto aperto e con un leggerissimo vantaggio per i giallorossi in vista della gara di ritorno, in programma giovedì 20 febbraio allo Stadio Olimpico, ma l’arbitraggio di Stieler e l’andamento del match non possono che imporre qualche recriminazione per quella che sarebbe potuta essere una vittoria, che avrebbe significato presentarsi davanti ai propri tifosi con due risultati su tre a disposizione.Prima di tornare a pensare nuovamente all’Europa League ci sarà però da spostare il focus sul campionato, con un appuntamento altrettantoper continuare la rincorsa in classifica. Domenica, alle ore 18, lasarà di scena al Tardini contro il, in un a sfida che sarà da vincere per dare continuità agli ottimi risultati dell’ultimo periodo.