Dailymilan.it - Verso Milan-Hellas Verona, Sérgio Conceição fa turnover: fuori anche Pulisic e Rafael Leao? Le scelte

Per la sfida traè pronto a fare ampioChristianIlsarà impegnato nella sfida di campionato contro l’nella serata di sabato a San Siro. I rossoneri reduci dalla sconfitta in Olanda contro il Feyenoord nei playoff di Champions League, hanno il compito di scendere in campo in cerca di riscatto.Per questa sfida di campionato, misterè intenzionato a fare ampioa partire dalla difesa, dove vista la squalifica di Fikayo Tomori torna ancora titolare Malick Thiaw, ballottaggio tra e StrahinjaPavlovic e Matteo Gabbia.fa riposarefa? LeLEGGI, Santiago Gimenez cerca il riscatto dopo la delusione Champions LeagueIn mezzo al campo torna dopo la squalifica Yunus Musah che dovrebbe far rifiatare Tijjani Reijnders apparso veramente stanco nella partita di Champions League.