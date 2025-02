Romadailynews.it - Verso l’equilibrio della sanità: stabilite le nuove date di Welfair 2025 a Fiera Roma

4-5-6-7 novembre, lache riunisce la filiera sanitaria, le istituzioni, le società scientifiche e il terzo settore per costruire insieme risparmio, innovazione e sostenibilità, aggiunge una giornata e apre ai nuovi attoriterritoriale. Governance, buone pratiche del futuro, internazionalizzazione del comparto sanitario, semplificazione burocratica e valorizzazione delle scelte per farci vivere più a lungo in salute saranno solo alcuni dei temi al centro. Annunciate ledi, ladel fare. L’evento, che riunisce in un appuntamento nazionale i verticigovernance sanitaria, delle società scientifiche, delle aziende di tecnologie e di servizi medicali, si terrà da martedì 4 a venerdì 7 novembre