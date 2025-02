Amica.it - Versatili, donanti, facili da abbinare, ecco perché dovremmo averne almeno un paio nell’armadio e come abbinarli

Esiste qualcosa di più facile dei jeans neri? Probabilmente no. E questo lo si deve soprattutto al fatto di avere dalla loro parte tutti i vantaggi del denim cosìquelli di undi pantaloni total black. In parole molto semplici, sono pratici e comodi, per la loro colorazione tendono a snellire la figura, oltre che a non enfatizzare la più piccola macchia. Non sono mai fuori postopossono contare sull’eleganza del nero. E inoltre stanno bene con tutto, rendendo un gioco da ragazze, la mattina, creare nuovi accostamenti con gli altri pezzi dell’armadio.Senza contare che sono anche meno banali del solitodi jeans blu. Tutto sta nello scegliere il modello giusto per la propria fisicità o per il proprio stile.