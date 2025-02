Tutto.tv - Verissimo, gli ospiti di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025

Siete pronti per un weekend all’insegna delle emozioni e delle storie che ci faranno riflettere? ““, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin, torna con un doppio appuntamento che promette di tenerci incollati allo schermo. Scopriamo insieme cosa ci aspetta15 e16: emozioni e storie di vitaIlpomeriggio si apre con una prima intervista esclusiva a Emanuela Aureli, l’attrice comica e imitatrice che, in un momento particolarmente difficile della sua vita, condividerà le sue emozioni con noi. Sarà un’occasione per conoscere più da vicino l’artista e la donna dietro le risate.Ma non finisce qui. La puntata prosegue con le intense storie personali di Mercedesz Henger e Laura Cremaschi, quest’ultima nota al pubblico come personaggio fisso del game show “Avanti un Altro!”.