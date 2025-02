361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 15 e 16 febbraio 2025

Leggi su 361magazine.com

Torna il talk MediasetPrima intervista a, in un momento particolarmente doloroso, per l’attrice comica e imitatrice Emanuela Aureli.Inoltre, spazio alle intense storie di vita di: Mercedesz Henger, Laura Cremaschi, personaggio fisso del game show “Avanti un Altro!” e di Teresanna Pugliese e di sua mamma Paola.E ancora, Justine Mattera, sarà ospite, per la prima volta, con i figli Vincent e Vivienne Rose.Infine, intervista di famiglia anche per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, con un focus speciale sulla loro splendida Maria.Domenica, intervista ritratto, tra carriera e privato, per una vera icona del cinema internazionale: Franco Nero.Silvia Toffanin accoglierà Anna Valle e Giorgio Marchesi, dal 19su Canale 5 con la nuova serie “Le onde del passato”.E ancora, tornerà a, con nuovi aggiornamenti, Pietro Orlandi, un uomo che da più di 40 anni non smette di cercare la verità sulla scomparsa di sua sorella Emanuela.