Ilrestodelcarlino.it - Vento e pioggia oggi in Emilia Romagna: allagamenti a Bologna, tracima la diga di Ridracoli. La diretta

, 14 febbraio 2025 – Giornata di apprensione inper il maltempo. Il ciclone di San Valentino ha portato anche sulla nostra regione freddo, piogge e neve. La dama bianca è arrivata sulle montagne romagnole e si prevede che toccherà anche quote molto basse. Intense precipitazioni nel parmense, nel reggiano e nel ferrarese oltre al riminese e al forlivese, dove ladihato. A seguita dell’allerta meteo arancione per, gialla per neve e criticità idrogeologica il Comune diha aperto il Centro operativo per monitorare la situazione di fiumi e torrenti. Sempre ain mattinata per qualche minuto è piovuto il graupel, ossia neve tonda simile alla grandine. Mentre in San Mamolo una colata di acqua e fango dalle colline ha formato degli