Ilfattoquotidiano.it - Vent’anni di YouTube: da semplice sito di condivisione ad hub multimediale. Nonostante le criticità

Nel 2005,fece il suo ingresso nel panorama digitale, segnando l’inizio di una rivoluzione nelladei contenuti online. Fondato da tre ex dipendenti di PayPal, Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim, ilnacque per superare le limitazioni tecniche dell’epoca e per democratizzare la produzione e la fruizione di video. Il primo video, “Me at the zoo”, pubblicato ad aprile, fu un modesto esperimento che preannunciava un futuro in cui lo streaming avrebbe trasformato radicalmente il modo di comunicare e interagire con i media.La chiave del successo iniziale dirisiede nell’adozione precoce di tecnologie innovative. In un periodo in cui la banda larga era ancora agli albori, la piattaforma introdusse algoritmi di compressione e sistemi di streaming capaci di garantire una riproduzione fluida dei video, anche in presenza di connessioni internet non ottimali.