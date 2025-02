Anteprima24.it - Vendono droga alla “rotonda dello spaccio”, due in manette

Tempo di lettura: 2 minutiIndifferenti ai continui arresti e incurati dei conseguenti provvedimenti giudiziari, continuano a spacciare i pusher stranieri” a San Nicola la Strada. Il 10 gennaio scorso i carabinieri ne arrestarono tre di età compresa tra i 25 i 29 anni, ieri ne hanno arrestati altre due, un 33enne ed un 31enne, dopo averli sorpresi a cedere hashish ad un giovane acquirente. E la particolarità è che entrambi erano già stati colpiti sempre per loda misure cautelari quali il divieto di dimora nella provincia di Caserta e l’obbligo di presentazionepolizia giudiziaria, e addirittura sul capo del 33enne pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.