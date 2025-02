Laspunta.it - Velletri, al teatro nuovo “La iena di San Giorgio”

In cartellone, al, “Ladi San”. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 18.30. La regia è di Wladimiro Sist, la Compagnia in scena è quella di Angolilab. Una rappresentazione basata su una leggenda ispirata da fatti realmente accaduti a SanCanavese nel 1835. Narra la storia di un macellaio che confezionava salumi utilizzando carne umana (da soggetti di sesso femminile).Un’opera grottesca e surreale in cui la follia si mescola alla simpatia dei personaggi che sembrano quasi marionette. Si ride fino alla fine pur avvertendo una tragica e assoluta forma di sventura. Un’ora e mezzo di “sana” follia, da non mancare.L'articolo, al“Ladi San” proviene da la Spunta.