Lanotiziagiornale.it - Veleni e manovre in Vigilanza Rai contro la presidente Floridia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sciolto, con non poca fatica, il nodo Consulta, sul tavolo ne resta un altro, solo teoricamente collegato all’elezione dei giudici della Corte costituzionale: quello della Presidenza della Rai. Ieri, nel clima di grande euforia, numerosi senatori e deputati della maggioranza hanno accarezzato per un attimo il sogno di vedere in frantumi il fronte comune delle opposizioni in commissione die di poter ottenere l’agognato via libera a Simona Agnes alla presidenza di viale Mazzini.Tajani chiede collaborazione, ma intanto il centrodestra sabota ogni intesaAd alimentare il sogno, le parole del vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, che in mattinata si era detto ottimista circa un possibile accordo e che, dopo un faccia a faccia con Nicola Fratoianni, aveva aggiunto: “Agnes è una persona di garanzia, se fossi uno di sinistra la voterei.