Vector Strike | un nuovo FPS sportivo competitivo

Untitolomozzafiato sta per arrivare su PC e potrebbe ridefinire la scena eSport., sviluppato da Chamo Games, introduce un’azione sportiva in prima persona in un frenetico 4v4, supportato da un motore fisico realistico e un netcode rollback avanzato, tipico dei migliori giochi di combattimento.Un team di veterani per un’esperienza mai vista primaChamo Games è unstudio indie, ma il team dietrovanta un background impressionante. I suoi sviluppatori hanno lavorato su titoli colossali come Valorant, Call of Duty: Modern Warfare 2, The Division, League of Legends, Hitman, Avatar e Cyberpunk 2077. L’esperienza accumulata si traduce in un gameplay ad alta intensità, con meccaniche innovative che combinano sparatutto e sport competitivi.