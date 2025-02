Sport.quotidiano.net - Vbs riparte dai viareggini. Carpita, Remedi, Genovali

Programmazione, visione e identità. La Farmaè Viareggio Beach Soccer sta ponendo le basi per la stagione 2025 con l’obiettivo di confermarsi ai vertici nazionali e al contempo far progredire un movimento che vede ogni anno emergere nuovi talenti. La società ha scelto di affidare per il 3° anno di fila la panchina bianconera a Francesco Corosiniti con la ferma convinzione che sia il profilo più adatto per portare avanti un progetto tecnico che, oltre al presente, vuol mirare al futuro. La permanenza di vari giocatori chiave anche per la Nazionale italiana s’inserisce in quest’ottica. E da chi doveva ripartire la Vbs se non da Andrea? Il capitano, unico giocatore sempre presente in rosa fin dal 2010 (anno di nascita del club), è pronto a garantire il suo prezioso apporto: in campo, con parate e gol (vista l’abilità coi piedi), e nello spogliatoio, mettendo a disposizione del gruppo la propria infinita esperienza.