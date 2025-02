Lapresse.it - Vaticano: fonti, per Papa solo ‘normali accertamenti’

Città del, 14 feb. (LaPresse) –Francesco si recherà al Policlinico Gemelli per “normali accertamenti” e non ci sono particolari preoccupazioni. È quanto apprende LaPresse daautorevoli in. Questa mattina, da quanto si apprende, ilha tenuto “tranquillamente” le udienze programmate. Resta da capire se Bergoglio sarà presente agli eventi del Giubileo degli Artisti.