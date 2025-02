Veneziatoday.it - Vasco Mirandola presenta il suo libro "C’è urgenza d'azzurro" all'M9

Gli incontri d’autore in M9, in collaborazione con la scrittrice Annalisa Bruni e l’associazione Voci di Carta, proseguono domenica 16 febbraio 2025. Alle ore 17 saràto a Mestre in M9 Lab il volume C’èd'di(Lietocolle 2024). Introduzione di Annalisa Bruni.