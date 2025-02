Thesocialpost.it - Varese, sbanda e vola giù dal ponte: morto motociclista, il corpo recuperato nel torrente

Leggi su Thesocialpost.it

Una moto rimasta sull’asfalto, nessuno accanto. Il conducentesenza vita nelsotto la strada. Incidente mortale oggi, 14 febbraio 2025, a Montegrino Valtravaglia ().Leggi anche: Patrizia morta dopo una banale operazione, svolta nelle indagini: la scoperta dopo il drammatrovatonelL’incidente è avvenuto in via Fabiasco. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, i carabinieri della compagnia di Luino, i vigili del fuoco con gli specialisti del Saf e il Soccorso Alpino.Leggi anche: Gianluca muore così in vacanza a soli 27 anni: la scoperta dopo la tragediaIpotesi sulla dinamicaLa dinamica è da chiarire. Ilè stato trovato nelsotto il. Una delle ipotesi è che l’uomo sia precipitato dopo avere perso il controllo della moto.