Varese, nasce ricovero per la cura e la tutela degli animali domestici e selvatici

, 14 febbraio 2025 –avrà la sua oasi per gli: nell'area Duni a Bizzozzero è pronta are una nuova struttura polifunzionale per ile ladi cani, gatti e fauna selvatica. L’accordo è stato firmato questa mattina, venerdì 14 febbraio, nella sede di Ats Insubria tra l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il Presidente della Provincia diMarco Magrini, il Sindaco diDavide Galimberti, il Direttore Generale di ATS Insubria Salvatore Gioia. Ha una validità trentennale e definisce i diversi obiettivi e ambiti di intervento dei tre enti coinvolti, per dare vita a un progetto innovativo e articolato, che diventerà punto di riferimento per il territorio provinciale e terrà conto di diversi parametri ambientali, sanitari, sociali, etologici e diaccolti.