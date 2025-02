Vance | Kiev abbia indipendenza sovrana

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 Gli Usa potrebbero decidere sanzioni contro Mosca e anche azioni militari, se il presidente Putin non accetterà un accordo di pace con l'Ucraina che garantisca l'a lungo termine di. Lo ha detto il vicepresidente Usaal Wall Street Journal. L'opzione d'inviare truppe americane in Ucraina se la Russia non negozia in buona fede rimane "sul tavolo". L'Ucraina deve avere "", aggiunge. Il Wsj sottolinea "un tono molto più duro" rispetto al Segretario alla Difesa Hegseth.