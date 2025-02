Thesocialpost.it - Vance attacca l’Europa, durissimo: “Siete antidemocratici”. Infuria la polemica

L’Unione Europea “potrebbe perdere i suoi valori fondamentali condivisi con gli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il vicepresidente Usa, J.D., nel suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “Il maggiore nemico delnon è la Cina o la Russia ma è all’interno”, ha detto, che si è dilungato molto sul caso delle elezioni in Romania, annullate dalla Corte Costituzionale dopo la vittoria di un candidato filorusso. “La libertà di espressione, temo, è in ritirata in Europa e in Gran Bretagna”, ha aggiunto, no a muri di fuoco o non è più democraziaIn democrazia “non c’è spazio per muri di fuoco” che escludano alcuni partiti dal potere, altrimenti non è più democrazia, ha dichiarato il vicepresidente Usa, facendo riferimento ai nazionalisti tedeschi di Afd, con i quali gli altri partiti si sono impegnati a non lavorare.