Vallepietra il borgo nascosto nella strada dei parchi | un piccolo spettacolo per gli occhi

Leggi su Funweek.it

Ai confini di Lazio e Abruzzo c’è, undi appena 300 abitanti, immersonatura.La storia deldiè rinomata per la sua bellezza naturale e per il suo patrimonio storico. Uno dei suoi monumenti più iconici è il Santuario della Santissima Trinità, un luogo di pellegrinaggio antico situato in una gola selvaggia. Leggi anche: — Santuario della Santissima Trinità di: questa domenica unico giorno d’aperturaLa storia racconta che la Madonna apparve qui nel XIII secolo, e il santuario è diventato un importante centro di devozione religiosa. La chiesa è un esempio straordinario di architettura religiosa, con un’atmosfera mistica che incanta i visitatori.Oltre al santuario,vanta stradine acciottolate e un centro storico ben conservato.