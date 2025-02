Nerdpool.it - Valeria: La recensione della quarta stagione

Leggi su Nerdpool.it

È da oggi disponibile lae ultimadi, la serie tv spagnola di Netflix basata sui romanzi di Elísabet Benavent.TrailerSinossiI trent’anni portano nuove sfide alle quattro migliori amiche, che trovano sempre più difficile vedersi. Eppure il loro legame forte è la sola cosa che non fa perdere loro la bussola. Nellafinale,(Diana Gómez) deve prendere una decisione cruciale per la sua vita professionale così come per quella sentimentale, scegliendo tra Víctor (Maxi Iglesias) e Bruno (Federico Aguado); Carmen (Paula Malia) affronta la maternità accanto a Borja (Juanlu González), con tutti i cambiamenti che la nascita di un figlio comporta; Nerea (Teresa Riott) cerca un equilibrio tra il suo lavoro di freelancer e la stabilità con Georgina (Mima Riera), e nel frattempo, Lola (Silma López) prova a superare una nuova crisi esistenziale: cosa cambia a trent’anni, soprattutto quando il suo partner, Rai (José Pastor), vive una fasevita molto diversa.