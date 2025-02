Movieplayer.it - Valeria 4, recensione: la versione iberico-millennial di Sex & the City chiude da femminista ma non troppo

La serie creata da María López Castaño e tratta dai romanzi della scrittrice e blogger Elísabet Benavent, ritorna per la quarta stagione finale. Nonostante la brezza, il lieto fine è inevitabile. Era l'8 maggio 2020 quando il personaggio creato dalla penna della scrittrice e blogger spagnola Elísabet Benavent, trovava il suo corrispettivo sul piccolo schermo, su Netflix per l'esattezza, trasformandosi nella serie, creata da María López Castaño con Diana Gómez nel ruolo della protagonista. Con la stessa Benavent nel ruolo di consulente creativa, la prima stagione di 8 episodi, fin da subito ha presentato una struttura, nel suo scheletro, del tutto simile ad un Sex and the, ma iniberica: quattro amiche dal legame indissolubile, a navigare dentro il mare di relazioni e passi falsi che si fanno .