Uscito da coma uomo pestato a Lanzarote

12.25 E'dale sta migliorando Salvatore Sinagra, il 30enne brutalmente picchiato il 25 gennaio in un bar di, alle Canarie. Resta in terapia intensiva a Gran Canaria: "Alterna momenti di lucidità al sonno, parla e accenna amuoversi. Non è perfettamente cosciente ma risponde bene, ci sono buone speranze", scrivono sui social il padre e il fratello. Per l'aggressione è in carcere un 25enne pregiudicato di Arrecife,che avrebbe confessato di avergli tirato un pugno.