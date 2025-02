Lettera43.it - Usa, Trump preclude ai giornalisti dell’Associated Press l’accesso all’Air Force One

Leggi su Lettera43.it

La Casa Bianca ha deciso di revocareaisia all’Ufficio Ovale cheOne, in seguito al rifiuto dell’agenzia di adottare la nuova denominazione Golfo d’America al posto di Golfo del Messico. Taylor Budowich, vice capo dello staff dell’amministrazione, ha motivato la scelta con un post su X, accusando l’Ap di ignorare «il legittimo cambio di nome geografico», e di portare avanti «una decisione non solo divisiva, ma anche un impegno nella disinformazione».L’AirOne (Getty).Il vice capo dello staff di: «Non è una violazione della libertà di stampa»Budowich ha chiarito che l’esclusione non è «una violazione della libertà di stampa, ma una scelta legata alla gestione degli spazi riservati dell’amministrazione. Sebbene il diritto dell’Ap a un giornalismo irresponsabile e disonesto sia protetto dal Primo Emendamento, ciò non garantisce a queiil privilegio di un accesso illimitato a spazi ristretti, come lo Studio Ovale e l’AirOne», ha dichiarato, sottolineando che questi ambienti saranno ora resi disponibili ad altriin precedenza esclusi.