It.insideover.com - Usa, l’inflazione sfida i tagli ai tassi e l’ambizione di Trump

Leggi su It.insideover.com

Torna a correre, inaspettatamente,negli Stati Uniti e per il presidente Donaldquesta è una grana politica non indifferente, dato che dalla Casa Bianca più volte sono arrivati messaggi chiari alla Federal Reserve di Jerome Powell per accelerare il trend ribassista suid’interesse. Perché parte il braccio di ferro tra Casa Bianca . Usa,aidiInsideOver.