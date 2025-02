Lapresse.it - Usa, Casa Bianca limita l’accesso ad AP allo Studio Ovale e all’Air Force One

Leggi su Lapresse.it

Prosegue il braccio di ferro tra l’Associated Press e l’Amministrazione Trump. Laafferma che limiteràdei giornalisti dell’APOne.L’annuncio“L’Associated Press continua a ignorare il legittimo cambio di nome geografico del Golfo d’America“, ha affermato il vice capo dello staff dellaTaylor Budowich in un post su X. “Questa decisione non è solo divisiva, ma espone anche l’impegno dell’Associated Press alla disinformazione. Mentre il loro diritto a un’informazione irresponsabile e disonesta è protetto dal Primo Emendamento, non garantisce il loro privilegio di accesso ilto a spaziti, come loe l’AirOne”, ha aggiunto il portavoce, affermando che in futuro “lo spazio sarà ora aperto” ad altri giornalisti che coprono gli eventi della