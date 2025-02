Lapresse.it - Usa, AP: “Divieto d’accesso a nostri reporter alla Casa Bianca viola il Primo Emendamento”

Leggi su Lapresse.it

L’Associated Press denuncia che a uno dei suoiè stato impedito l’accesso a un eventoper il terzo giorno consecutivo. Stavolta per la conferenza stampa di giovedì con il presidente Trump e ilministro indiano Modi. “È una chiarazione dele sollecitiamo con fermezza l’Amministrazione Trump a porre fine a questa pratica”, ha affermato Julie Pace, direttore esecutivo di AP in una nota.Corrispondenti: “Esclusione AP è gravezione”“La decisione delladi escludere i giornalisti dell’Associated Press dconferenza stampa di oggi con il presidente Trump e ilministro Modi è scandalosa e costituisce un’escalation profondamente deludente di una situazione già inaccettabile. Vorrei essere chiaro: lasta cercando di limitare le libertà di stampa sancite dnostra Costituzione e ha ammesso pubblicamente che sta limitando l’accesso agli eventi per punire un organo di stampa per non aver promosso la lingua preferita dal governo”.