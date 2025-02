Lapresse.it - Usa: AP, divieto accesso a nostri reporter viola Primo Emendamento

Washington (Usa), 14 feb. (LaPresse) – L’Associated Press denuncia che ad uno dei suoiè stato impedito l’a un evento alla Casa Bianca per il terzo giorno consecutivo. Stavolta per la conferenza stampa di giovedì con il presidente Trump e ilministro indiano Modi. “È una chiarazione dele sollecitiamo con fermezza l’Amministrazione Trump a porre fine a questa pratica”, ha affermato Julie Pace, direttore esecutivo di AP in una nota.